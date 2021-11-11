وزير الخارجية الياباني الجديد: نسعى لعلاقات جيدة مع الصين

قال وزير الخارجية الياباني الجد،يد يوشيماسا هاياشي، إن بلاده ترى أهمية إقامة علاقات بناءة ومستقرة مع الصين، داعيا الجارة الكبرى لبلاده إلى "التحلي بسلوك ينم عن مسؤولية".

وقال هاياشي، في أول مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، "العلاقات بين اليابان والصين تزداد أهميتها ليس فقط بالنسبة للدولتين ولكن أيضا من أجل سلام ورخاء المنطقة والمجتمع الدولي".

وأضاف "نطالب بسلوك مسؤول ونؤكد على ذلك مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوار والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة"، دون أن يوضح ماذا يقصد بالسلوك المسؤول، بحسب رويترز.

وقال هاياشي إن الوقت لم يحن بعد لتحديد موعد لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لليابان بسبب جائحة فيروس كورونا، بعد تأجيل الزيارة التي كان مقررا لها العام الماضي بسبب الجائحة.

وتوترت العلاقات بين اليابان والصين منذ سنوات بسبب نزاع على مجموعة من الجزر الصغيرة في بحر الصين الشرقي بالإضافة إلى إرث العدوان العسكري الياباني في الماضي.

ومؤخرا أصبحت اليابان، الحليف القوي للولايات المتحدة، أكثر صراحة في التشكيك في تصرفات الصين تجاه قضايا مثل بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وتايوان المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

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