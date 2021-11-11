تصويت الكنيست يكشف تصدع الائتلاف الحكومي في إسرائيل

وجه مسؤولون كبار في الائتلاف الحكومي في إسرائيل انتقادات لاذعة للقائمة العربية الموحدة، بسبب طريقة تصويتها في الكنيست، التي يقولون إنها تخالف تعهداتها السابقة.

ذكرت ذلك هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن قول مسؤولين إسرائيليين لقناة "كان" إن القائمة العربية الموحدة نكثت عهدها بشأن التصويت مع الائتلاف.

وقال نواب من حزب "يامينا" في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن القائمة العربية الموحدة وحركة "ميرتس" يتصرفان بشكل مستقل، مؤكدين أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر.

وصوت مازن غنايم، عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة، أمس الأربعاء، مع القراءة التمهيدية لمشروع قانون قدمته المعارضة ينص على إقامة مستشفى في سخنين، وذلك بخلاف الاتفاق الكتلوي، بينما صوت النائبان وليد طه وإيمان خطيب ضد مشروع القانون إضافة إلى رئيس القائمة منصور عباس الذي صوت أيضا ضده.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن 50 نائبا عارضوا القانون في حين أيده 51 نائبا.

وتابعت: "مني الائتلاف الحكومي بهزيمة أخرى عندما صادقت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية صوت واحد فقط على القراءة التمهيدية لمشروع قانون تقدمت به كتلة "يهدوت هاتورا"، ينص على تصنيف التحريض ضد اليهود المتشددين دينيا بأنه عنصرية".

تصدع في الائتلاف الحكومي على خلفية التصويت في الكنيست https://t.co/fzULBgmXIS #الائتلاف_الحكومي #القائمة_الموحدة — مكان الأخبار (@News_Makan) November 11, 2021

وتمثل حركة "ميرتس" اليسارية إحدى مكونات الائتلاف الحكومي "غير المتجانس"، الذي يقوده رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي تم منحه الثقة من الكنيست في 13 يونيو/ حزيران الماضي.

ويتكون الائتلاف الحكومي في إسرائيل من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي، يقودها حزب "يمينا" (يمين) الذي يتزعمه نفتالي بينيت.

© Sputnik انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ 24

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك