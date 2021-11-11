الشرطة الأرمينية تعتقل 100 شخص بسبب احتجاجات ضد أذربيجان

احتجزت الشرطة الأرمينية نحو 100 شخص كانوا يشاركون في احتجاجات ضد إنشاء أذربيجان نقطة للتحصيل الجمركي على طريق يربط يريفان بإيران.

وجرت الاحتجاجات أمام احد المقار الحكومية في العاصمة الأرمينية يريفان، اليوم الخميس، بحسب مراسل "سبوتنيك".

واندلعت الاحتجاجات بسبب إنشاء إيران نقطة جمركية على طريق سريع رئيسي يربط أرمينيا بإيران.

وسيطرت أذربيجان على طريق "غوريس - كابان" الذي يصل بين أرمينيا وإيران، بحكم الأمر الواقع.

ويعد "غوريس - كابان" طريقا حيويا بالنسبة للبضائع الإيرانية المتجهة إلى أرمينيا.

وتسببت الحرب بين أذربيجان وأرمينيا في سقوط أكثر من 6500 قتيل، إلى أن صدر قرار وقف إطلاق نار تمّ التفاوض بشأنه برعاية موسكو.

لكن العلاقات بين الجمهوريتين السوفييتين السابقتين الواقعتين في القوقاز لا تزال تشهد توترات.

© Sputnik / Mohamed Hassan من الأقوى عسكريا أرمينيا أم أذربيجان؟

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