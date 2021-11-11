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    رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي

    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدعو لتحرك سريع بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني

    © AFP 2021 / GIL COHEN-MAGEN
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    دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوفاخي، إلى تسريع الخطط للتعامل مع إيران وتهديدها، مؤكدا استعداد القوات الإسرائيلية للتعامل مع أي تصعيد إيراني أو تهديد عسكري نووي.

    قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة
    © AFP 2021 / -
    الحرس الثوري الإيراني يهدد بتدمير إسرائيل... "من يفكر بتهديدات وجودية محكوم بالزوال"
    ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن أفيف، خلال اجتماع في الكنيست، قوله إن "إسرائيل تستعد لصراع محتمل مع طهران ووكلائها"، مشيرا إلى أن "الجيش يواصل العمل ضد الأعداء وهناك عمليات ومهمات سرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي".

    وكان الجنرال أفيف كوخافي، قال الثلاثاء الماضي، إن بلاده تكثف استعداداتها للقيام بهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن إسرائيل وافقت على ميزانية يمكن من خلالها التعاطي مع مجموعة مختلفة من التهديدات، فيما أكدت "قناة i24news" الإسرائيلية أنه، على مدار الأسبوع الماضي، تدربت الجبهة الداخلية الإسرائيلية على سيناريو هجوم صاروخي تشنه إيران و"حزب الله".

    يأتي ذلك يعد ساعات من تهديد قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، اليوم الخميس، بـ"تدمير إسرائيل في حال شنت أي هجوم على إيران".

    وقال حاجي زاده: "لا حاجة للحديث عن قدراتنا، العدو يعرفها ولذلك يطالب التفاوض حول قدراتنا الصاروخية ويسعى للحد من قدرات مسيراتنا"، مضيفا: "حاولوا لسنوات منعنا من خلال الحظر العسكري و منعنا من شراء الأسلحة ولم يحققوا أي نتيجة"، وذلك حسب "وكالة فارس" الإيرانية.

    ونوه بأن "المسيرات الإيرانية شوكة في عيون الأعداء"، مؤكدا أن "السلطات الإسرائيلية تعلم أن بإمكانها بدء المواجهة لكنها لن تكون من ينهيها لأن النهاية ستكون بيدنا".

    وأضاف أن "إيران سوف تدمر إسرائيل لو تم إعطاؤها الذريعة اللازمة"، موضحا أن "الحكومة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن فرص بقائها وتعقد ندوات لمناقشة مخاوفها بهذا الخصوص هي إسرائيل".

    وختم قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري بالقول إن "من يفكر بالتهديدات الوجودية محكوم بالزوال ولا يستطيع الحديث عن بلدان أخرى وتهديدها، لأن هذه التهديدات لها مصارف داخلية في إسرائيل".

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