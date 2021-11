لوكاشينكو يوجه نصيحة عاجلة إلى الاتحاد الأوروبي

ونقلت وكالة "بيلتا" الرسمية البيلاروسية تصريحات الرئيس لوكاشينكو الذي رد على بولندا بشأن إمكانية تسليح المهاجرين من قبل الاستخبارات البيلاروسية قائلا: " هناك أنباء ومعلومات عن محاولة تقديم أسلحة حربية للمهاجرين على الحدود البولندية فذلك ليس صحيحا وسيتم القيام بكل الاجراءات من قبل السلطات لنفي ذلك رسميا".

وأشار لوكاشينكو إلى أنه يفترض على السلطات البيلاروسية حل هذا الموضوع قائلا "هذه مسألة جيشنا ولجنة أمن الدولة لدينا".

وبحسب لوكاشينكو "في بيلاروسيا يضطرون للسيطرة على الوضع على طول الحدود حتى لا يتم تسليم أو ظهور الأسلحة، هناك مهاجرين أكراد والأكراد مقاتلون ولديهم خبرة عسكرية وبالتالي فإن التعاطي حراس الحدود البولندي يدفع الناس إلى حالة من اليأس ما يؤدي إلى التفكير بالدفاع عن النفس".