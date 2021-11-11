إعلام: استقالة الرئيس التنفيذي الجديد لشركة التجسس الإسرائيلية "إن إس أو" بعد أسبوعين من تولي منصبه

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسحاق بنبينيستي، الرئيس التنفيذي الجديدة لـ "مجموعة إن إس أو" المتخصصة في أنظمة التجسس، استقال من منصبه بعد أسبوعين فقط من تولي المنصب.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن استقالة الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إن إس أو" جاءت بعدما تم وضع شركته على القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية، الأسبوع الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أنها حاولت الحصول على تعليق من الشركة الإسرائيلية على هذه الأنباء لكنها لم تحصل على رد.

يذكر أن وزارة التجارة الأمريكية أعلنت قبل نحو أسبوع، وضع "إن إس أو" على اللائحة الفيدرالية السوداء بسبب برنامج "بيغاسوس" الذي استخدمته العديد من الحكومات لاستهداف مسؤولين حول العالم.

لكن شركة "إن إس أو" عبرت عن استيائها من قرار واشنطن، الذي وصفها ضمن الكيانات التي "تضر بمصالح الولايات المتحدة"، مؤكدة أن تقنياتها "تمنع الإرهاب والجريمة".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، قبل نحو شهرين، أن هواتف محمولة لخمسة وزراء تعرضت للاختراق بواسطة برنامج التجسس "بيغاسوس" الإسرائيلي بين عامي 2019 و2020.

يذكر أنه تم الكشف في تقرير استقصائي نشرته وسائل إعلام كبرى عن استخدام البرنامج الإسرائيلي في التجسس على الهواتف الشخصية للآلاف بينهم قادة في دول وصحفيون وسياسيون.

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