مقتل شخصين في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في رومانيا

قال مسؤولون إن حريقا شب في مستشفى لعلاج مرضى كورونا بمدينة بلويستي بوسط رومانيا في وقت مبكر اليوم الخميس وأسفر عن مقتل مريضين وإصابة ممرضة، وذلك في أحدث حريق في سلسلة من حرائق المستشفيات القاتلة التي وقعت خلال العام المنصرم.

واندلع الحريق الذي تم إخماده بسرعة في حوالي الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش في إحدى الغرف. وتم نقل 15 مريضا من الجناح إلى مستشفى آخر.

وهناك أكثر من 17400 مريض بفيروس كورونا، بينهم 310 أطفال يعالجون في مستشفيات رومانيا من بينهم 1823 حالة بالعناية المركزة، وفقا لـ "رويترز".

وتشهد رومانيا ثاني أقل معدل للتطعيم في الاتحاد الأوروبي، وأحد أعلى معدلات الوفاة بكوفيد-19 في العالم، حيث بلغت الإصابات اليومية مستويات قياسية في أكتوبر تشرين الأول الأمر الذي مثل ضغطا على مستشفياتها.

وفي أكتوبر تشرين الأول، أدى حريق إلى مقتل سبعة أشخاص في وحدة للعناية المركزة بمستشفى في مدينة كونستانتا بشرق البلاد. وفي فبراير شباط، أدى حريق آخر إلى مقتل أربعة مرضى في العاصمة بوخارست. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لقي عشرة أشخاص مصرعهم في حريق بوحدة العناية المركزة في مستشفى بمقاطعة بياترا نيمت.