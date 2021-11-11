السلطات الجورجية تنشر مقطع فيديو لنقل ساكاشفيلي إلى سجن صحي

نشرت دائرة السجون الخاصة بجورجيا، يوم أمس الأربعاء، مقطع فيديو لعملية نقل الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، من سجن مركزي في العاصمة تبليسي إلى سجن غلداني.

وأظهر المقطع المنشور عملية نقل ساكاشفيلي من سجن روستافي من قبل السلطات المختصة بالقوة بعد رفضه الخروج من سيارة الإسعاف التي نقلته إلى السجن الصحي، وذلك بسبب تردي حالته الصحية بعد إضراب طويل عن الطعام.

وأصدرت وزارة العدل الجورجية بالتنسيق مع دائرة السجون الخاصة بجورجيا بيانا قالت فيه: "انطلاقا من المصلحة العامة ننشر مقطع فيديو يظهر وضع ميخائيل ساكاشفيلي في المرفق الطبي رقم 18 للمتهمين والمدانين، كما تم إخضاعه للكشف الطبي".

وأعلنت إدارة السجون أنها نقلت ساكاشفيلي إلى مستشفى السجن لمنع تهدهور حالته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام منذ 39 يوما.

وكان ساكاشفيلي يشغل منصب رئيس جورجيا بين عامي 2004 و2013.

وتم اعتقاله، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر عودته من المنفى في أوكرانيا، لكنه أضرب عن الطعام احتجاجا على سجنه، الذي يقول إن له دوافع سياسية.