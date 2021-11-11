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    احتجاجات عارمة في أيندهوفن ضد سياسة كورونا، هولندا في 24 يناير 2021

    توصية بإغلاق جزئي في هولندا... والتنفيذ رهن قرار الحكومة

    © AFP 2021 / Rob Engelaa / ANP
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    أوصت لجنة استشارية من خبراء الأوبئة في هولندا، اليوم الخميس بفرض إغلاق جزئي في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

    وحسب رويترز فإن تقرير اللجنة الاستشارية يضع ضغوطا على الحكومة الهولندية لاتخاذ إجراءات صارمة، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

    تفاعل امرأة أثناء زيارتها لمنتزه هيليندورن الترفيهي كجزء من تجربة أجرتها الحكومة لاختبار كيف يمكن أن لافتتاح القطاعات السياحية والثقافية مرة أخرى بعد الإغلاق بسبب كورونا (كوفيد-19)، في هيليندورن، هولندا 10 أبريل 2021
    © REUTERS / Piroschka van de Wouw
    هولندا تعيد فرض العمل من المنزل بعد تزايد إصابات كورونا

    وأفادت اللجنة أنه من المتوقع أن تتخذ حكومة رئيس الوزراء المؤقت مارك روته قرارًا غدا الجمعة بشأن الإجراءات الجديدة عقب توصية فريق إدارة التفشي.

    وقال تقرير حكومي هولندي إن إغلاق المسارح ودور السينما، وتحديد أوقات إغلاق مبكرة للمقاهي والمطاعم، كلها من بين الإجراءات المرشحة للاعتماد.

    يشار إلى أن الحكومة الهولندية تتبع في كثير من الأحيان، وليس دائمًا، توصيات اللجنة الاستشارية المتخصصة.

    وكانت هولندا قد قدمت حتى الآن جرعات معززة فقط لمجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

    وعلى الرغم من أن معدل تطعيم البالغين يقترب من 85%، فقد اضطرت المستشفيات في أجزاء من هولندا إلى تقليص الرعاية المنتظمة لعلاج مرضى كورونا.

    وأظهرت البيانات التي قدمها معهد الصحة الهولندي (آر آي في إن) الشهر الماضي، أن متوسط ​​عمر مرضى كورونا غير المطعمين في المستشفيات الهولندية يبلغ 59 عامًا، مقارنة بـ 77 عامًا للمرضى الذين تم تطعيمهم.

    وما يقرب من 56 % من مرضى كورونا الهولنديين لم يتم تلقيحهم أو تم تطعيمهم جزئيًا فقط، إضافة إلى أن من بين مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة، لم يتم تطعيم 70% أو تطعيمهم جزئيًا.

    وأعادت هولندا الأسبوع الماضي، تقديم الأقنعة ووسعت قائمة الأماكن التي تتطلب ما يسمى بـ "ممر كورونا"، والذي يوضح التطعيم أو نتيجة اختبار سلبية، للوصول.

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