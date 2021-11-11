سفير إثيوبيا في السودان: جبهة تيغراي استولت على مدن شمالي البلاد تبعد نحو 380 كلم عن العاصمة

قال السفير الإثيوبي لدى السودان إن "مجموعة تيغراي استولت على مدن شمال إثيوبيا تبعد عن أديس أبابا حوالي ٣٨٠ كلم"، مضيفا: "لكن الحرب فر وكر ".

واعتبر السفير الأثيوبي لدى السودان أن "معظم وسائل الإعلام خاصة الغربية تنقل أخبار كاذبة لأن لديها ميول للمجموعات الإرهابية في إثيوبيا".

وتابع: "إثيوبيا أزالت حكم مجموعة التيغراي العنصرية بعد 27 عاما من الظلم".

وقال السفير الإثيوبي لدى السودان إن بلاده "تتعاون مع روسيا في المجال العسكري وعدة مجالات أخرى"، مضيفا: "علاقتنا مع روسيا قوية".

يتبع...