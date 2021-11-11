وزيرة في الحكومة الإثيوبية تكشف موعد إنتاج الكهرباء من سد النهضة

قالت وزيرة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، في الحكومة الإثيوبية، إن سد النهضة أهم مشروع تنفذه بلادها ضمن مشروعات متنوعة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وكشفت الوزيرة خلال مشاركتها في مؤتمر أفريقي للتكنولوجيا المنعقد عبر الإنترنت، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يبدأ السد في إنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء العام المقبل، مما يرفع طاقة توليد الكهرباء في البلاد 14%، بحسب رويترز.

وسبق أن صرحت رئيسة أثيوبيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أن السد من المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء في غضون 12 شهرا، لكنها لم تذكر موعدا محددا.

وتبلغ طاقة إنتاج الكهرباء في إثيوبيا في الوقت الراهن 4967 ميجاوات.

وبدأ إنشاء سد النهضة الإثيوبي في 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، نص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

وتتجاوز تكلفة تشييد السد أربعة مليارات دولار، ولم يتم الانتهاء من عملية البناء بعد، حيث من المقرر أن يكتمل العمل في بناء سد النهضة سينتهي عام 2022.

وتخوض إثيوبيا مفاوضات صعبة منذ أعوام بشأن السد مع مصر والسودان، بلدي مصب نهر النيل واللتين عبرتا عن مخاوفهما بشأن نقص المياه بسبب السد. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

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