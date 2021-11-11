"موديرنا" تقدم لقاح كورونا للاتحاد الإفريقي بقيمة 7 دولارات للجرعة الواحدة

قال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض جون نكينجاسونج، اليوم الخميس، إن شركة موديرنا عرضت بيع لقاحات فيروس كورونا إلى الاتحاد الأفريقي مقابل 7 دولارات للجرعة الواحدة.

وقال نكينجاسونج في إفادة إعلامية افتراضية أسبوعية: "يسعدني أن أقول إن جرعة لقاح موديرنا ستكون بـ7 دولارات. هذا هو ما تقدمه الشركة لنا"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وفيات مرض "كوفيد-19" سجلت ارتفاعا في القارة الأفريقية بنسبة 43% هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي.

وسجلت المنظمة الدولية كذلك ارتفاعا في الإصابات الجديدة وفي حالات دخول المستشفيات، لافته إلى أن دول القارة نقصا في أسطوانات الأكسجين وأسِرة الرعاية الفائقة، بحسب "رويترز".

وأوضحت المنظمة: "معدل الوفيات في أفريقيا، أي نسبة الوفيات بين الإصابات المؤكدة بالمرض، يبلغ حاليا 2.6 في المئة مقابل متوسط عالمي يبلغ 2.2 في المئة".

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، "الوفيات ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الخمسة الماضية. هذه علامة تحذيرية واضحة على أن المستشفيات في معظم الدول المتأثرة بسبيلها للوصول إلى نقطة الانهيار".

وتابعت: "إصابات كوفيد-19 في القارة الأفريقية ارتفعت على مدى ثمانية أسابيع متتالية متجاوزة ستة ملايين يوم 13 يوليو/ تموز الجاري".

وقالت إن "هذه الزيادة مدفوعة بالإجهاد العام جراء الإجراءات الصحية الرئيسية التي تستهدف كبح تفشي الفيروس إضافة إلى زيادة انتشار سلالات جديدة للفيروس".

وأكدت المنظمة أن أفريقيا تشهد أحد أسرع معدلات الإصابة في العالم، حيث أُضيف لعدد المرضى مليون مصاب الشهر الماضي.