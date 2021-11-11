وزارة الكهرباء السورية وتجمع شركات إماراتية يوقعان اتفاقية تعاون لإنشاء محطة توليد كهرضوئية

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الخميس، إن وزارة الكهرباء السورية وتجمع شركات إماراتية وقعا اتفاقية تعاون لإنشاء محطة توليد كهرضوئية.

وأكدت الوكالة أن استطاعة المحطة ستصل إلى 300 ميغا واط، وستقام في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق.

يتبع..