مينسك تبدي استعدادها للحوار مع الشركاء الدوليين لحل أي قضية حساسة

فال السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي جلاز، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لإجراء حوار قائم على الاحترام المتبادل مع الشركاء الدوليين لحل أي قضية حساسة، بما في ذلك عودة اللاجئين من الشرق الأوسط إلى أوطانهم.

وردا على سؤال حول عودة المهاجرين إلى بلادهم ، قال جلاز: "أعلنا مئات المرات بشكل موضوعي عن استعدادنا لإجراء حوار قائم على الاحترام المتبادل لحل أي قضية، بما في ذلك القضايا الحساسة".

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، عقب اجتماعها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، إن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا، وسيأتي الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "الاتحاد الأوروبي سيعلن المزيد من العقوبات المتعلقة ببيلاروسيا، بما في ذلك ضد الكيانات، في أوائل الأسبوع المقبل".

وأشارت فون دير لاين إلى أن إمكانية فرض عقوبات على شركات الطيران التي تسهل تهريب البشر نحو مينسك مدرجة على جدول أعمال المحادثات بشأن العقوبات المقبلة.

كانت الحدود البولندية البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير الشرعيين نحوها، منذ أمس الاثنين، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

وقد اعتبرت وزارة الدفاع البيلاروسية، ما قامت به بولندا من نشر هذه القوات نشاطا عسكريا كبيرا؛ مشيرة إلى أن مينسك لم تتلق إخطارا من وارسو، في هذا الشأن.

إلى هذا، فقد حذر رئيس وزراء بولندا، ماتيوز مورافيكي، في وقت سابق من اليوم، من تهديدات يتعرض لها أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي، بسبب المهاجرين، حسب تعبيره.