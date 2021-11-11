"الترويكا الموسعة" تدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

أدان المبعوثون الخاصون لروسيا وأمريكا والصين وباكستان في الاجتماع الخاص المنعقد من أجل أفغانستان الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها البلاد، داعين حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) إلى قطع علاقاتها مع كافة الجماعات الإرهابية الدولية.

وجاء في البيان المشترك "ندين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان، وندعو طالبان إلى قطع العلاقات مع جميع الجماعات الإرهابية الدولية، وتصفيتها بشكل حاسم، وحرمان أي منظمة إرهابية تعمل داخل البلاد من مكانها".

ونوه المشاركون في الاجتماع إلى "توقعهم بأن تفي طالبان بالتزامها بمنع الإرهابيين من استخدام الأراضي الأفغانية ضد جيرانهم والدول الأخرى في المنطقة وبقية العالم".

ودعت الدول المجتمعة "طالبان" إلى اتخاذ موقف ودي تجاه دول الجوار واحترام الالتزامات القانونية الدولية لأفغانستان.

كما أقر المبعوثون الخاصون "بقلق المنظمات الإنسانية الدولية بشأن مشاكل السيولة الخطيرة في البلاد وتعهدوا بمواصلة إيلاء اهتمام خاص لإجراءات تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية المشروعة".

"طالبان": "داعش" تحت السيطرة

يذكر أن حركة "طالبان"، كانت قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) أصبح تحت سيطرة الحكومة التي شكلتها الحركة.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، إن تنظيم "داعش" أصبح "تحت سيطرتنا بطريقة أو باخرى"، مؤكدا أنه "لا يشكل تهديدا كبيرا".

وأوضح المتحدث باسم طالبان أن الأشهر الأخيرة شهدت اعتقال نحو 600 شخص لانتمائهم لتنظيم "داعش"، معتبرا أن ذلك "إنجاز كبير".

وقال مجاهد إن عدد أعضاء التنظيم الإرهابي في أفغانستان ليس كبيرا لأنهم لا يلقون دعما من الشعب. ولفت إلى أن المعتقلين بينهم مجموعة من النساء يخضعن حاليا للاستجواب من قبل سيدات أيضا.