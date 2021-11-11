الرئيس الجورجي السابق يضع شرطا واحدا لإنهاء إضرابه عن الطعام

أعلن الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، إنه سيأخذ في الاعتبار توصيات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وينهي الإضراب عن الطعام، لكن بشرط واحد.

قال ساكاشفيلي في رسالة نقلها محاميه، إنه قرر مراعاة توصية محكمة ستراسبورغ لحقوق الإنسان وإنهاء الإضراب عن الطعام، ولكن فقط إذا تم نقله من مستشفى سجن غلداني إلى مؤسسة مناسبة لإعادة التأهيل.

وبحسب الرسالة التي قراها محامي الرئيس السابق، نيكا غفاراميا، أمام الصحفيين، قال ساكاشفيلي: "لقد اتخذت قرارا بمراعاة دعوات محكمة ستراسبورغ والشركاء الغربيين وإنهاء الإضراب عن الطعام".

وتابع الرئيس السابق المسجون: "بمجرد نقلي من هذه المؤسسة إلى المؤسسة المناسبة، سأنهي الإضراب عن الطعام على الفور".

وبحسب محامي الدفاع، فإن ساكاشفيلي طالب بترتيب مكان له في إحدى العيادات، حيث سيتم ضمان سلامته وتقديم علاج عالي الجودة في فترة ما بعد إعادة التأهيل.

نشرت دائرة السجون الخاصة بجورجيا، يوم أمس الأربعاء، مقطع فيديو لعملية نقل الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، من سجن مركزي في العاصمة تبليسي إلى سجن غلداني.

وأظهر المقطع المنشور عملية نقل ساكاشفيلي من سجن روستافي من قبل السلطات المختصة بالقوة بعد رفضه الخروج من سيارة الإسعاف التي نقلته إلى السجن الصحي، وذلك بسبب تردي حالته الصحية بعد إضراب طويل عن الطعام.

وأصدرت وزارة العدل الجورجية بالتنسيق مع دائرة السجون الخاصة بجورجيا بيانا قالت فيه: "انطلاقا من المصلحة العامة ننشر مقطع فيديو يظهر وضع ميخائيل ساكاشفيلي في المرفق الطبي رقم 18 للمتهمين والمدانين، كما تم إخضاعه للكشف الطبي".

وأعلنت إدارة السجون أنها نقلت ساكاشفيلي إلى مستشفى السجن لمنع تهدهور حالته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام منذ 39 يوما.