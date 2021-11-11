وسائل إعلام: فرنسا تريد الانضمام إلى اتفاقية لـ"سبر أغوار الفضاء"

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم الخميس، إن: "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهتم بالانضمام إلى اتفاقات أرتميس، وهي اتفاقية عقدت عام 2020 تنظم استكشاف الفضاء بطريقة مسؤولة وتهيئ عملية العودة إلى القمر.

وقالت هاريس للصحفيين في باريس حسبما نشرت صحيفة "واشنطن تايمز": "بصفتي رئيسة المجلس الوطني للفضاء، يمكنني أن أخبرك أننا متحمسون للغاية بشأن احتمالية ذلك والعمل الذي يمكننا القيام به معًا".

وتم توقيع الاتفاقية في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم 2020، كجزء من اهتمام إدارة ترامب المتجدد باستكشاف الفضاء وجهود إعادة الأمريكيين إلى القمر بحلول عام 2024.

Harris on Thursday said French President Emmanuel Macron is interested in joining the Artemis Accords, a 2020 agreement that promoted responsible space exploration and set the table for a return to the Moon.https://t.co/ctkC79RXB2 — The Washington Times (@WashTimes) November 11, 2021

​وتحدثت السيدة هاريس وهي في طريقها إلى احتفال يوم هدنة كومبين بوضع إكليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في قاعدة قوس النصر.

وأشاد نائب الرئيس بالعلاقات الفرنسية الأمريكية بعد اجتماع ثنائي مطول مع السيد ماكرون يوم أمس الأربعاء، تضمن لمحة عن مكتب الرئيس السابق شارل ديغول وحديثًا عن المؤسسات الباريسية مثل الجامعة وبرج إيفل ومعهد باستور.

Our alliance with France is our oldest–and among our strongest. Today, I met with President Emmanuel Macron to discuss the shared future of our nations. pic.twitter.com/XZozGgEB9S — Vice President Kamala Harris (@VP) November 10, 2021

​وتُعرف هذه الهدنة التي انتهت على أثرها الحرب العالمية الأولى، باسم "هدنة كومبين" الأولى تيمنًا بالمكان الذي جرى فيه توقيع الهدنة على يد الجنرال الفرنسي فرديناند فوش في تمام الساعة الـ 5 و45 دقيقة صباحًا، وسرى مفعولها في تمام الساعة الـ 11 صباحاً بتوقيت باريس في الحادي عشر من شهر نوفمبر عام 1918، فأدت إلى انتصار الحلفاء وهزيمة ألمانيا، لكن الأخيرة لم تعلن استسلامها رسميًا.