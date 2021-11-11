قرار دخول السياح الملقحين بـ "سبوتنيك-V" إلى إسرائيل لا يزال ساري المفعول

أعلن مصدر في الدوائر الحكومية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن قرار دخول إسرائيل اعتبارا من 15 تشرين الثاني/نوفمبر للسياح الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك-V" لا يزال ساريا.

تل أبيب - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": " وزارة الصحة لم تقم بعد بتحديث القائمة الحمراء [قائمة البلدان ذات الوضع الوبائي الصعب]، فهذا يعني أن كل شيء ساري المفعول".

هذا وأعلن وزير السياحة الإسرائيلي، قسطنطين رازفوزوف، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنه تم اتخاذ قرار للسماح للسائحين الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك-V" بدخول إسرائيل اعتبارا من 15 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن إدراج روسيا المحتمل في قائمة "الدول الحمراء" يمكن أن تؤجل تنفيذ القرار لعدة أسابيع.