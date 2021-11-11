الرئيس التشيكي يقبل استقالة حكومة رئيس الوزراء أندريه بابيس

قال جيري أوفتشيك، السكرتير الصحفي للرئيس التشيكي ميلوس زيمان، أن الأخير قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء أندريه بابيس اليوم الخميس، وأصدر الرئيس تعليمات لأعضاء مجلس الوزراء بمواصلة أداء واجباتهم حتى يتم تعيين حكومة جديدة.

وجاء في البيان: "قبل رئيس الجمهورية ميلوس زيمان استقالة حكومة رئيس الوزراء أندريه بابيس يوم الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، ووجه رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الوزراء للقيام بواجباتهم لحين تشكيل حكومة جديدة".

وفاز تحالف "معًا" في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 8-9 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والذي يضم ثلاث قوى ليبرالية، وهي الحزب الديمقراطي المدني والحركة الديمقراطية المسيحية وحركة "توب 09".

#Czech Prime Minister Andrej Babis and his government have resigned in a formal step required by the #Constitution following last month's parliamentary election.https://t.co/5EoujG61qR — The Hindu (@the_hindu) November 11, 2021

​وأعلنت هذه الأحزاب أنها انضمت إلى تحالف ليبرالي آخر هو "حزب القراصنة" وحركة "الرؤساء والمستقلين" التي جاءت في المرتبة الثالثة.

ووقّع زعماء الائتلافين الليبراليين يوم الاثنين الماضي اتفاقية حول برنامج الحكومة الائتلافية الجديدة، والتي ستعتمد على أغلبية برلمانية من 108 نواب من أصل 200، كما رُشح رئيس الحزب المدني الديمقراطي، بيتر فيالا، كرئيس للوزراء.

وأصدر الرئيس التشيكي ميلوس زيمان يوم الثلاثاء الماضي، أثناء تلقيه العلاج في المستشفى العسكري المركزي في براغ، تعليمات إلى فيالا بتشكيل حكومة جديدة للبلاد. وسيتم نقل الرئيس زيمان يوم الاثنين، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى جناح عادي، حيث سيكون قادرًا على استقبال الزوار.

وقال زيمان، في وقت سابق، في محادثة مع فيالا عبر الفيديو، إنه سيفعل كل ما هو ضروري حتى تبدأ الحكومة الجديدة العمل في أقرب وقت ممكن، وفي الوقت نفسه، أعرب الرئيس عن رغبته في الاجتماع ليس فقط مع فيالا، ولكن أيضًا مع بعض المرشحين للمناصب الوزارية.