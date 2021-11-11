الخارجية الإثيوبية: سنعاقب موظفي الأمم المتحدة إذا خالفوا القانون

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الخميس أن أديس أبابا ستعاقب موظفي الأممم المتحدة إذا لم يلتزموا بالقانون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: "على موظفي الأمم المتحدة المقيمين في إثيوبيا احترام قانون البلد، فهم يعيشون في إثيوبيا وليس في الفضاء، وسواء أكانوا من موظفي الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي فإنه يجب محاسبتهم"، وفقا لرويترز.

تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية جاءت في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في العاصمة أديس أبابا، عقب القبض على العديد من موظفي المنظمة الدولية.

يشار إلى أن الحكومة الإثيوبية تخوض حربا مع قوات تحرير تيغراي، في حين حققت الأخيرة تقدما مهددة بالزحف نحو العاصمة.

وقد تحدثت تقارير إعلامية عن اعتقال مئات من أهل تيغراي في أديس أبابا إضافة إلى 16 من موظفي الأمم المتحدة الذين لم يتم الكشف عن جنسياتهم.

وكانت الأمم المتحدة، قد كشفت أمس الأربعاء، عن اعتقال السلطات الإثيوبية 72 سائقا يعملون في برنامج الغذاء العالمي شمالي البلاد الذي يشهد حربا ضارية منذ عام.

جاء هذا الكشف بعد يوم من إعلان المنظمة اعتقال 22 من موظفيها في العاصمة أديس أبابا، في تطور قد يؤجج التوترات مع الحكومة الإثيوبية التي طردت سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول، بسبب ما قالت إنه "تدخل" في شؤون البلاد.

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