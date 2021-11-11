الرئيس التركي: اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس التركي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بحسب وكالة "الأناضول".
#عاجل | #أردوغان: (حول إقامة قاعدة عسكرية في جزيرة دادا آغاتش اليونانية) #اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 11, 2021
ونقلت الوكالة عن أردوغان قوله خلال المؤتمر إن "اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية".
وردا على تصريحات يونانية، تعتبر أن تركيا هي سبب أزمة اللاجئين، قال أردوغان إن هذا "نكران للجميل"
#عاجل | #أردوغان (ردا على تصريحات يونانية): اعتبار #تركيا سبب أزمة اللاجئين نكران للجميل
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 11, 2021
وأكد أردوغان أن تركيا لديها كافة الوثائق التي تثبت "خرق اليونان قوارب طالبي اللجوء وبالتالي حكمها عليهم بالموت".
مباشر | مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس التركي ورئيس الوزراء المجري https://t.co/3XxIjMhkcR
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 11, 2021
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين تركيا والمجر، قال أردوغان إن البلدين يسعيان لرفع حجم التبادل التجاري إلى 6 مليارات في مرحلة أولى.
وأضاف الرئيس التركي أن البلدين الأوروبيين سيحتفلان "بإعلان 2024 عام الثقافة التركي المجري".
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