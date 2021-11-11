الرئيس التركي: اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية بعد إقامتها قاعدة في جزيرة دادا آغاتش.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس التركي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بحسب وكالة "الأناضول".

#عاجل | #أردوغان: (حول إقامة قاعدة عسكرية في جزيرة دادا آغاتش اليونانية) #اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 11, 2021

​ونقلت الوكالة عن أردوغان قوله خلال المؤتمر إن "اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية".

وردا على تصريحات يونانية، تعتبر أن تركيا هي سبب أزمة اللاجئين، قال أردوغان إن هذا "نكران للجميل"

​وأكد أردوغان أن تركيا لديها كافة الوثائق التي تثبت "خرق اليونان قوارب طالبي اللجوء وبالتالي حكمها عليهم بالموت".

مباشر | مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس التركي ورئيس الوزراء المجري https://t.co/3XxIjMhkcR — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 11, 2021

​وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين تركيا والمجر، قال أردوغان إن البلدين يسعيان لرفع حجم التبادل التجاري إلى 6 مليارات في مرحلة أولى.

​​​​​​​وأضاف الرئيس التركي أن البلدين الأوروبيين سيحتفلان "بإعلان 2024 عام الثقافة التركي المجري".