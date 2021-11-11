إيران تثني على علاقاتها بالإمارات وتدعو عبد الله بن زايد إلى زيارة طهران

قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، يوم الخميس، إن علاقات بلاده مع الإمارات تحظى بأهمية خاصة، وإنها "تقليدية وإيجابية"، مشيرا إلى تحسنها بـ"وتيرة جيدة" تقود في النهاية إلى التنمية الكاملة للعلاقات الثنائية.

جاء ذلك، حيث بحث عبد اللهيان مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مواصلة الوتيرة المتنامية للعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وقال الوزير الإيراني، إن العلاقات بين البلدين "تحظى بأهمية خاصة لكلا البلدين ونحن على ثقة بأن الوتيرة الجيدة في تحسين العلاقات ستؤدي الى التنمية الكاملة للعلاقات الثنائية"، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

ووفقا لوزير الخارجية الإيراني، فإن حل "بعض المشكلات التنفيذية" بين البلدين، من شأنه تسهيل العلاقات التجارية وتنميتها، مبديا آماله في رفع "العقبات المختلقة" في التبادل المالي.

وتطرق عبد اللهيان إلى المحادثات النووية المقبلة بين إيران والقوى العالمية، قائلا إن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد، مشددا على ضرورة عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها. ووصف عبد اللهيان زيارة نظيره الإماراتي إلى دمشق بأنها "خطوة ايجابية".

من جانبه قال ابن زايد إن هناك مشكلات بالفعل في التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا خضوعها للدراسة من قبل خبراء البلدين وبذل جهودا لرفعها. كما دعا نظيره الإيراني إلى زيارة الإمارات، في دعوة قابلها عبد اللهيان بدعوة مماثلة للوزير الإماراتي.

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