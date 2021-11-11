الملكة إليزابيث تحضر قداسا بمناسبة يوم الذكرى

أعلن قصر بكنجهام أن الملكة إليزابيث ستحضر قداسا بمناسبة يوم الذكرى، وهو يوم مخصص لإحياء ذكرى الجنود الذين لقوا حفتهم خلال الخدمة العسكرية منذ الحرب العالمية الأولى، مضيفا أنها ألغت مشاركات علنية أخرى لاحقة بموجب نصيحة بالراحة من الأطباء.

وكانت الملكة قضت ليلة في مستشفى الشهر الماضي لأول مرة منذ سنوات بعدما وصفه القصر "بفحوص أولية" قبل أن ينصحها الأطباء بالراحة.

وكان السبب من دخول المستشفى لم يحددها القصر سوى بالكشف أنه لا علاقة لها بكوفيد-19، وفقا لـ "رويترز".

وذكر القصر في بيان اليوم الخميس "ستحضر الملكة القداس السنوي ليوم الذكرى عند النصب التذكاري يوم الأحد 14 نوفمبر".

وأضاف "نظرا لنصيحة أطبائها لها في الآونة الأخيرة، قررت الملكة عدم حضور قداس المجمع الكنسي والجلسة الافتتاحية يوم الثلاثاء 16 نوفمبر".

وتجنبت الملكة المشاركة في فعاليات منها قمة الأمم المتحدة للمناخ التي انعقدت في جلاسجو باسكتلندا "كإجراء احترازي" وتضطلع بمهام بسيطة.

والملكة إليزابيث هي أكبر ملوك العالم سنا وأطولهم اعتلاء للعرش.