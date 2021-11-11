بوينغ توافق على دفع تعويضات لأسر ضحايا الطائرة الإثيوبية

وافقت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات، على دفع تعويضات لعائلات 157 شخصا لقوا حتفهم في تحطم إحدى طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز ماكس 737، في عام 2019 بسبب خلل فني في الطائرة.

وحسب "BBC"، اعترفت بوينغ بمسؤوليتها عن الحادث حسب وثائق قانونية تم تقديمها إلى محكمة في شيكاغو، أمس الأربعاء.

وقالت بوينغ إنها ملتزمة بضمان أن تتلقى كل العائلات التي فقدت أقارب في الحادث تعويضا كاملا وعادلا.

ووصف كبار محامي العائلات الاتفاق بأنه "تاريخي".

وكانت الرحلة رقم 302 التابعة لشركة الطيران الإثيوبية متوجهة إلى نيروبي عندما تحطمت في مارس 2019 في حقل جنوب شرق العاصمة أديس أبابا بعد 6 دقائق من إقلاعها بسبب خلل في برنامج إلكتروني.

وكان القتلى الـ157 في حادث تحطم الطائرة من 35 جنسية.

وأدى الحادث إلى وقف تحليق طائرات بوينغ "737 ماكس" في أسوأ أزمة في تاريخ الشركة الأمريكية لأنه تلى حادثا آخر قبل أشهر لطائرة من النوع نفسه تابعة لشركة الطيران "لاين آير" في أندونيسيا في أكتوبر 2018، وأسفر هذا الحادث عن سقوط 189 قتيلا، وكلف الحادثان بوينج بالفعل نحو 20 مليار دولار.

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