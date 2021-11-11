سلاح إسرائيلي جديد يمكنه اعتراض صواريخ وطائرات دون إطلاق صاروخ واحد... صورة

كشفت إسرائيل، اليوم الخميس، عن نظام دفاعي جديد متطور يستخدم أشعة كهرومغناطيسية لإسقاط الأهداف.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تم تطوير نظام "Scorpius" من قبل شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) وهو فعال في القضاء على التهديدات الأرضية والجوية.

Israel Aerospace Industries have unveiled their Scorpius AESA EW system, which is also apparently designed to do the lighting effects at community centre discos. pic.twitter.com/zqOUdLp9Xz — George Allison (@geoallison) November 11, 2021

واستطاعت منظومة Scorpius إسقاط طائرات وصواريخ العدو دون إطلاق صاروخ واحد، في أول ظهور لها خلال مناورات "العلم الأزرق" الدولية والتي شاركت فيها القوات الجوية الإسرائيلية الشهر الماضي.

كما أنها قادرة على تعطيل الأنظمة الكهرومغناطيسية المختلفة، بما في ذلك الرادار وأجهزة الاستشعار الإلكترونية والملاحة واتصالات البيانات.

ويطلق نظام Scorpius الجديد حزمة هجومية من شأنها أن "تعمي" الصاروخ أو الطائرة المقاتلة أو الطائرات بدون طيار دون الخلط بين طائرات العدو والطائرات الصديقة في نفس المجال الجوي.

وتصف إسرائيل المنظومة الجديدة بأنها "قفزة تاريخية" في عالم الحرب الإلكترونية، لافتة إلى أن الأمريكيين هم من يعملون اليوم لمحاولة تحقيق مثل هذه القدرة.

أما الروس وفقا للصحيفة، فلديهم المنظومة الأقرب إلى هذه المنظومة الإسرائيلية، لكنها عبارة عن مدفع إلكتروني قوي يستهدف منطقة معينة ويضرب أي مركبة جوية بداخلها.

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