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    رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021

    رئيس الوزراء الإسرائيلي: نقاتل عدوا واضحا هو الإسلام المتشدد

    © REUTERS / SPUTNIK
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    اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إيران بأنها تسعى للهيمنة على العالم من خلال "التطرف الإسلامي".

      جاءت تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، خلال القمة السنوية السابعة للإعلام المسيحي الذي تعقده مؤسسة الصحافة الحكومية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
    © REUTERS / POOL
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    وقال بينيت في رسالة مسجلة مسبقا أذيعت خلال المؤتمر الافتراضي: "هنا في إسرائيل، نحن نقاتل عدوا واضحا للغاية، إسلام راديكالي متشدد".

    وأضاف: "الإرهاب الذي يبدأ في طهران يسعى لتدمير إسرائيل والهيمنة على العالم، ودفعه إلى هاوية مظلمة".

    وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن: "الناس لا ينبغي أن يقتلوا أو ينشروا الحرب والكراهية باسم إله الحياة والسلام والحب".

    وتأتي تصريحات بينيت بعد نحو أسبوع من تأكيد قناة "i24news" الإسرائيلية أنه، على مدار الأسبوع الماضي، تدربت الجبهة الداخلية الإسرائيلية على سيناريو هجوم صاروخي تشنه إيران و"حزب الله".

    أفادت القناة بأن تدريب الجبهة الداخلية الضخم الذي أجري مؤخرا في إسرائيل، بمشاركة سلطات الطوارئ الوطنية، كان يحاكي سيناريو هجوم صاروخي مشترك من إيران و"حزب الله" بعشرات الآلاف من الصواريخ.

    وقال الضابط المسؤول عن التدريب في القيادة الشمالية، الكولونيل يانيف فريدمان: "الجبهة يجب أن تكون جاهزة وأيضا نحن، في حال حدث أي شيء، يجب أن نكون جاهزين مواطنين وجيش، بالإضافة إلى الجبهة الداخلية، شاركت قوات أمنية أخرى بالتدريب الذي اختتم أمس بمشاركة الشرطة الاسرائيلية ونجمة داوود الحمراء".

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