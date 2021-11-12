الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن تعيين مجلس سيادة جديد في السودان

أعربت الأمم المتحدة، صباح اليوم الجمعة، عن قلقها بشأن تعيين مجلس سيادة جديد في السودان.

وجاء هذا الإعلان على لسان الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية، فولكر بيرتس، الذي عبر عن قلق المنظمة بشأن تشكيل المجلس.

وقال بيرتس إن "تشكيل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مجلس سيادة جديد يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري".

وكان البرهان أعلن تشكيل المجلس الجديد الذي حافظ فيه على منصبه رئيسا للمجلس، كما أبقى حمدان دقلو نائبا له.

وبحسب المرسوم الذي أصدره البرهان، يضم مجلس السيادة 5 أعضاء من المكون العسكري و3 أعضاء من الجبهة الثورية و5 أعضاء يمثلون الأقاليم.

واحتفظ قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبا لرئيس المجلس، كما احتفظ بقية الأعضاء العسكريين في المجلس السابق بعضويتهم فيه.