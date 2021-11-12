مسؤول إيراني: 3.5 مليار دولار من أموالنا المحتجزة عادت رغم العقوبات

كشف رئيس وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية، على نادري، اليوم الجمعة، أن دولة (لم يسمها) قامت بالإفراج عن أموال إيرانية محتجزة لديها.

وحسب ما نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال نادري: "بعد أقل من 100 يوم من بدء الحكومة الثالثة عشرة، أصبح أكثر من 3.5 مليار دولار من موارد إيران المحجوبة متاحة مؤخرًا في إحدى الدول، ويدخل جزء كبير من هذه الموارد الدورة التجارية للبلاد".

کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش از ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این منابع در حال ورود به چرخه تجاری کشور است. — علی نادری (@naderitwt) November 11, 2021

وكانت مليارات من الأصول الإيرانية قد تم تجميدها في أعقاب فرض الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات ضد طهران في السنوات الأخيرة.

وقد اختلفت التقديرات حول الأموال والأصول المجمدة لإيران لدى بعض الدول، ومنها مثلا العراق، حيث تتحدث مصادر عراقية عن أقل من ملياري دولار، فيما يؤكد البنك المركزي الإيراني أن إجمالي ديون العراق لإيران يبلغ حوالي 5 مليارات دولار.

كذلك فإن إيران تؤكد أن لها لدى الهند 7 مليارات دولار، وأيضا كوريا الجنوبية، حيث تختلف التقديرات من 6 إلى 9 مليارات دولار محتجزة لإيران لديها.

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