الخطوط الجوية البيلاروسية تصدر قرارا جديدا بشأن مواطني سوريا والعراق واليمن

أصدرت الخطوط الجوية البيلاروسية "طيران بيلافيا"، اليوم الجمعة، قرارا جديدا بشأن مواطني سوريا والعراق واليمن، المسافرين من تركيا إلى بيلاروسيا.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الإكتروني، إنه وفقًا لقرار السلطات المختصة في تركيا، اعتبارًا من اليوم 12/11/2021، لن يتم قبول مواطني العراق وسوريا واليمن على الرحلات الجوية المتجهة من تركيا إلى بيلاروسيا.

وأكدت الشركة في البيان أنه يمكن لركاب "بيلافيا" الخاضعين لهذا الحظر استرداد ثمن التذكرة بالكامل دون خصم في مكان الشراء.

وكانت الخطوط الجوية التركية ، قد أعلنت أمس الخميس، أنها لن تقبل بعد الآن على متن الطائرات المتجهة إلى مينسك، مواطنين من العراق وسوريا واليمن، باستثناء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الحاصلين على إقامة دائمة في بيلاروسيا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بتشجع الآلاف من الفارين من المناطق التي مزقتها الحروب في العالم على محاولة عبور حدودها وإنه قد يفرض عقوبات جديدة على مينسك وشركات الطيران التي تنقل المهاجرين.

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، الاثنين الماضي، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

وقد اعتبرت وزارة الدفاع البيلاروسية، ما قامت به بولندا من نشر هذه القوات نشاطا عسكريا كبيرا؛ مشيرة إلى أن مينسك لم تتلق إخطارا من وارسو، في هذا الشأن.

كما أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن قلقهما إزاء أوضاع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

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