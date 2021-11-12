كبير المفاوضين الإيرانيين: إلغاء الحظر هو نقطة البداية في مفاوضات فيينا

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن الأساس في مفاوضات فيينا هو إلغاء الحظر المفروض على إيران.

وحسب تصريحات لوكالة إرنا الإيرانية قال كني: "القضية الأساس هي إلغاء الحظر اللاقانوني، وعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي هي قضية لاحقة".

وبخصوص ما يطالب به الطرف الآخر في المفاوضات من أن تبدأ حيث انتهت الجولة السادسة، قال كني: "باعتقادي أن القضية واضحة، أساس القضية التي نتحدث حولها هي خرق الاتفاق (النووي) من قبل الأمريكيين، عن طريق خرق القرار (2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي) من قبل الأمريكيين، وإعادة الحظر".

وأوضح أنه مع هذا الخرق ظلت إيران "ملتزمة بالاتفاق ومازالت كذلك"، وبالتالي يؤكد كني: "بناء على ذلك فإن القضية التي ينبغي البت فيها في مرحلة اولى هي إلغاء الحظر الأمريكي اللاقانوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية"، حسب تعبيره.

وردا على سؤال حول مكمن الأزمة إذا كانت أمريكا قد أعلنت استعدادها للعودة إلى الاتفاق، وإيران تؤكد التزامها بتنفيذ كامل بنوده، قال كبير المفاوضيين الإيرانيين: "هذا السؤال ينبغي على الامريكيين الرد عليه".

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