وزير خارجية مالي: نعتبر روسيا شريكا استراتيجيا وتعاوننا يتجاوز المجال العسكري

أكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، اليوم الجمعة، أن الجمهورية تعتبر روسيا شريكا استراتيجيا؛ مشيرا إلى أن تعاون الدولتين يتجاوز المجال العسكري.

وقال ديوب لوكالة "سبوتنيك": "روسيا شريك استراتيجي يمكنك الاعتماد عليه، والتعاون يتجاوز المجال العسكري".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تتفهم الحاجة إلى تعزيز دفاعات مالي في مواجهة النشاط الإرهابي المتزايد في البلاد.

كما نقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات لافروف خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع وزير الخاجية المالي، والتي قال فيها: "نحن نتفهم الحاجة إلى تعزيز إمكانات مكافحة الإرهاب في مالي".

وأضاف لافروف قائلا: "كما قلت نوفر المعدات والأسلحة والذخيرة المناسبة عبر الدولة وسنبذل قصارى جهدنا لمنع التهديدات التي تتعرض لها دولة مالي".

وتكافح مالي إحدى أفقر دول العالم للحد من التمرد "الجهادي" الذي ظهر للمرة الأولى في شمال البلاد في 2012 لكنه امتد منذ ذلك الحين إلى الوسط، مما أسفر عن مقتل آلاف الجنود والمدنيين.

وشهد البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل انقلابين خلال 9 أشهر، كان ثانيهما على يد الكولونيل أسيمي غويتا ومجموعته من العسكريين.