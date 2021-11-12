لأول مرة... الكشف عن لقاءات سرية لقيادات بارزة من دولة عربية مع مسؤول إسرائيلي بهدف التطبيع

كشف وزير إسرائيلي سابق في حكومة بنيامين نتنياهو لأول مرة عن لقاءات سرية جرت مع قيادات سياسية بارزة من دولة عربية، تمحورت حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال أيوب قرا، في مقابلة مع قناة i24NEWS الإسرائيلية، أمس الخميس، إنه "أثناء تواجده في الحكومة الإسرائيلية عقد لقاءات سرية مع قيادات سياسية بارزة من ليبيا في جزيرة رودوس، تمحورت حول التطبيع، زاعما أن الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي كانت لديه الرغبة في توقيع اتفاقيات مع إسرائيل".

وأول أمس، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ينوي تطبيع العلاقات مع إسرائيل حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الليبية.

وحول ذلك، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في حوارٍ مع قناة تلفزيونية جزائرية أمس الخميس، إن بلاده "تعتبر أن الوعود، التي يتم إطلاقها من جانب بعض الساسة في ليبيا بشأن تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، هي تصرف غير مسؤول".

وكان إلياف بنيامين، رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط وعملية السلام في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قال في تصريحات سابقة إن سلطنة عمان قد تكون الدولة التالية لتطبيع العلاقات مع بلاده، وذلك عقب اتفاقيات التطبيع التي تم توقيعها بين إسرائيل وأربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في تحول تاريخي بين خصوم قدامى.



