الدفاع الروسية: رصد 6 طلعات لطائرات "الناتو" بالقرب من حدودنا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الرادارات الروسية رصدت 6 طلعات لطائرات استطلاع تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في المجال الجوي فوق البحر الأسود خلال يوم واحد.

وحسب موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي، أكد بيان وزارة الدفاع أن نشاط الاستطلاع الجوي لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية في البحر الأسود في تزايد.

وأوضح البيان أنه "تم تسجيل رحلات استطلاعية لثلاث طائرات دورية من طراز P-8A Poseidon تابعة للبحرية الأمريكية من القاعدة الجوية في جزيرة صقلية (إيطاليا)، وطائرة استطلاع من طراز C-160G Gabriel تابعة لقوات الفضاء الفرنسية من قاعدة جوية في رومانيا، وطائرة استطلاع استراتيجية من طراز RC-135 تابعة للقوات الجوية الأمريكية من قاعدة جوية في جزيرة كريت (اليونان)، بالإضافة إلى طائرة استطلاع استراتيجي من طراز U-2S تابعة لسلاح الجو الأمريكي من القاعدة الجوية في قبرص (اليونان)".

وأضافت الوزارة أن وسائل أنظمة الرادار التابعة لقوات الصواريخ بالقوات الجوية والفضائية الروسية قامت برصد وتتبع 6 طلعات لطائرات استطلاع تابعة لحلف الناتو في المجال الجوي فوق البحر الأسود خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أنها تراقب عن كثب النشاط العسكري الأمريكي العدواني في منطقة البحر الأسود والذي تعتبره تهديدًا للأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي.

كما أشارت إلى أن سفن الأسطول الروسي تواصل تعقب البحرية الأمريكية في البحر الأسود.

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