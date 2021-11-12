مقتل 3 اشخاص وإصابة 15 في انفجار بمسجد شرقي أفغانستان

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن طبيب أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 15 في انفجار بمسجد في ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان.

وقال أحد الأطباء في مستشفى محلي للوكالة: "حتى الآن قتل ثلاثة وأصيب 15".

بدوره، أكد ممثل- لم يذكر اسمه- لحركة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، حقيقة الانفجار الذي وقع في مسجد في مقاطعة سبينجا، خلال صلاة الجمعة.

وتشير "فرانس بريس" إلى أن هذه المنطقة هي "بؤرة" لأنشطة مقاتلي جماعة "الدولة الإسلامية" الإرهابية (داعش المحظورة في روسيا).