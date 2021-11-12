صرحت نائبة رئيس المتحدثين الرسميين باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده للتفاوض مع الخطوط الجوية التي تسير رحلات إلى مينسك لحل أزمة المهاجرين على الحدود.

وقالت سبينانت، خلال إحاطة إعلامية: "حتى الآن أكدت الخطوط الجوية العراقية على أنها لن تستأنف رحلات جوية إلى مينسك، والخطوط الجوية التركية أكدت أنها ستعلق تسيير رحلات الطيران باتجاه واحد من أنقرة إلى مينسك".

وأضافت المتحدثة أن: "السلطات التركية أكدت أنها ستمنع شركة الخطوط البيلاروسية "بيل أفيا" من تسيير رحلات من تركيا إلى بيلاروس".

وتابعت سبينانت: "الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات علي شركات الخطوط الجوية غير المتعاونة من ضمنها وضعها على اللائحة السوداء".

وكانت الحدود البولندية البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، منذ أمس الاثنين، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.