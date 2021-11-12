رئيس الاتحاد الأوروبي يشكر تركيا على قراراتها الأخيرة

وجه رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، شكرا إلى تركيا، وذلك بعد اتخاذ أنقرة قرارا بالحد من الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا.

وجاء هذا الإعلان من خلال نشر المسؤول الأوروبي لمنشور على منصة "تويتر" قال فيه: "شكرا للسلطات التركية".

Thank you to the Turkish authorities and @SHGM for your support and cooperation. https://t.co/w0B0aaytBL — Charles Michel (@eucopresident) November 12, 2021

وأرفق ميشيل مع تغريدته تغريدة أخرى من الحساب الرسمي لهيئة الطيران المدني التركية جاء فيها إنه تم اتخاذ قرار لحل "مشكلة المعابر الحدودية غير الشرعية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا البيضاء".

وقالت الهيئة إن قرار رفض بيع التذاكر والصعود على الطائرات سيظل ساريا "حتى إشعار آخر".

وكانت الحدود البولندية البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، منذ أمس الاثنين، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

وقد اعتبرت وزارة الدفاع البيلاروسية، ما قامت به بولندا من نشر هذه القوات نشاطا عسكريا كبيرا؛ مشيرة إلى أن مينسك لم تتلق إخطارا من وارسو، في هذا الشأن.

إلى هذا، فقد حذر رئيس وزراء بولندا، ماتيوز مورافيكي، في وقت سابق من اليوم، من تهديدات يتعرض لها أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي، بسبب المهاجرين، حسب تعبيره.