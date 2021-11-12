تسجيل
15:26 GMT12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    دونالد ترامب

    إدارة بايدن تسخر من ترامب و"سفيره المبعوث" بزيارات خارجية... "خياله ‏نشط جدا"‏

    © REUTERS / EDUARDO MUNOZ
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1049551512_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_f775ec9d24d2da24e56fd9394f7005e2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202111121050688940-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%D8%A7/

    سخر البيت الأبيض من مزاعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن لديه "سفيرا مبعوث" يقوم ‏برحلات خارجية له.‏

    وكان ترامب قال في بيان له، أمس الخميس، إنه أرسل "مبعوثه" ريتشارد غرينيل إلى حدود كوسوفو وصربيا نيابة عنه من أجل "تسليط الضوء" على اتفاق تم التوصل إليه هناك خلال فترة رئاسته.

    وكتب ترامب في البيان نشرته المتحدثة باسمه، ليز هارينغتون، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "الاتفاقات التي توسطت فيها إدارتي تاريخية ولا ينبغي التخلي عنها، فالكثير من الأرواح معرضة للخطر".

    من ناحيته، رفض مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يذكر اسمه، البيان الصادر عن دونالد ترامب على الفور، وقال لمراسل موقع "RealClearPolitics"، فيليب وغمان: "بعيدا عن خياله النشط جدا، لم يعد دونالد ترامب رئيسا وليس لديه أي "سفراء مبعوثين" يمثلون الولايات المتحدة".

    كما غردت فيفيان سلامة، مراسلة الأمن القومي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه "لا ينبغي أن يكون للرؤساء السابقين مبعوثين نشطين".

    وأضافت: "في الواقع، أظن أن زيارة غرينيل مجاملة أكثر من أي شيء جاد".

    وفي عام 2019، عيّن دونالد ترامب غرينيل جرينيل مبعوثا خاصا لمفاوضات السلام بين صربيا وكوسوفو، التي أسفرت عن اتفاق تاريخي لاستئناف الرحلات الجوية بين عاصمتي البلدين، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

    © AP Photo
    بايدن يلغي امتيازا تنفيذيا كان ترامب حصل عليه بشأن أحداث الكابيتول
    وشغل غرينيل وهو حليف قوي لترامب، منصب سفير الولايات المتحدة في ألمانيا في القترة من 2018 إلى 2020، وأصبح مديرا بالإنابة للاستخبارات الوطنية لنحو أربعة أشهر في 2020.

    وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه أن تصرفوا كما لو كانوا يديرون نوعا من الرئاسة في الظل، منذ أن غادر البيت الأبيض في شهر يناير/ كانون الثاني 2021.

    وفي شهر يوليو/ تموز، قال رئيس موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز، إنه يلتقي مع ترامب "أعضاء مجلس الوزراء" في نادي ترامب الوطني للغولف في نيوجيرسي لمناقشة مستقبله السياسي.

    كما وصف ميدوز الرئيس السابق ترامب بأنه "رئيس منخرط بشكل كامل، ومركّز للغاية، ويبقى في مهمة"، بحسب صحيفة "هافنغتون بوست" البريطانية.

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الولايات المتحدة الأمريكية عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    ترامب يضرب طفلا بالخطأ على رأسه بكرة بيسبول... فيديو ‏
    مصير معلمة في أمريكا أخبرت تلاميذها أن ترامب ما زال رئيسا للبلاد
    أوباما يهاجم ترامب في قمة الأمم المتحدة للمناخ دون ذكر اسمه... موجها له هذه الاتهامات
    صحفي يكشف تفاصيل صور ممنوعة من النشر لنائب ترامب خلال أحداث الكابيتول
    موظفة سابقة في البيت الأبيض تحذر من "سيناريو مرعب" داخل أمريكا في حال عودة ترامب
    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب, الرئيس الأمريكي جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ليدي غاغا تقف أمام المصورين عند وصولها إلى العرض العالمي الأول لفيلم بيت غوتشي (House of Gucci) في لندن، إنجلترا، 9 نوفمبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب قطر 2021
    الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب "قطر 2021"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك