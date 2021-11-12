الصحة العالمية: 30 مليون مريض سكري يفتقرون للأنسولين بسبب "خيانة" العلماء

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري آخذ في الارتفاع، وإن عشرات الملايين لا يستطيعون الحصول على الأنسولين الذي يحتاجون إليه.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 420 مليون شخص حول العالم يتعايشون في الوقت الراهن مع مرض السكري، وهو ما يمثل تقريبا نحو 4 أضعاف المستوى المسجل في العقود الأربعة الماضية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يزيد على نصف مليار بحلول نهاية هذا العقد، مشددة على الحاجة إلى خفض الأسعار وزيادة الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة بشكل كبير.

رغم وفرة المعروض من الدواء، إلا أن الأسعار المرتفعة تجعل من الصعب على العديد من مرضى السكري الحصول على الأنسولين الذي يحتاجونه للسيطرة على حالتهم.

وقال كيو سيانغ تاي، من قسم الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، للصحفيين: "هناك فجوات كبيرة في الوصول إلى الدواء على مستوى العالم، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض".

في تقرير جديد، شجبت منظمة الصحة العالمية ما وصفته بـ"خيانة التضامن" الذي أظهره الباحثان الكنديان اللذين اكتشفا الأنسولين قبل 100 عام.

باع فريدريك بانتينج وجون ماكلويد براءة اختراع الأنسولين، والتي حولت تشخيص مرض السكري من مواجهة مباشرة مع الموت السريع إلى مرض يمكن التحكم فيه، مقابل دولار كندي واحد فقط، وأصروا على أن الاكتشاف "ينتمي إلى العالم".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان: "لسوء الحظ، بادرة التضامن تلك تم تجاوزها من قبل أعمال تجارية بقيمة مليارات الدولارات، والتي خلقت فجوات كبيرة في الوصول (إلى الدواء)".