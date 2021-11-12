رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعرض لموقف محرج خلال بث مباشر... فيديو

تعرضت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، لموقف محرج وطريف خلال بث مباشر لها عبر موقع ‏‏"فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وأثناء حديث أرديرن لمتابعيها خلال البث المباشر عن استجابة نيوزيلندا لفيروس كورونا المستجد، قاطعتها طفلتها، نيف، البالغة من العمر 3 سنوات، وهي تقول لها: "مامي".

وكان رد فعل جاسيندا أرديرن على ابنتها هو: "من المفترض أن تكوني في السرير يا حبيبتي، لقد حان وقت النوم، عودي إلى جدتك، سأراك بعد ثانية".

وعلقت رئيسة وزراء نيوزيلندا ضاحكة لمتابعيها على الموقف ضاحكة: "حسنا، لقد كان ذلك وقت نوم فاشلا، أليس كذلك".

لكن في وقت لاحق من البث المباشر، عادت ابنة جاسيندا أرديرن من جديد، لتعتذر لها والدتها، وأكدت لها أن البث استغرق وقتا طويلا، قبل أن تعلن عن أنها ستنهيه.

يشار إلى أن فيروس كورونا أجبر شريحة كبيرة من القوى العاملة العالمية على خوض تجربة العمل عن بعد على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل، مما أدى إلى طمس الحدود بين العمل وحياة المنزل.

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