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    قادة قمة "آبيك" يؤكدون دعمهم للجهود العالمية لتوزيع اللقاحات ضد كورونا

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    أعرب قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، اليوم الجمعة، عن عزمهم دعم الجهود العالمية الرامية للتوزيع العادل للقاحات ضد فيروس كورونا، وتعزيز تبادل اللقاحات وخفض تكلفتها.

    موسكو - سبوتنيك. ووفقا للبيان الختامي للمنتدى، سيواصل أعضاء (آبيك) العمل على دعم الجهود العالمية الرامية "لتوزيع اللقاحات بشكل عادل وتوسيع إنتاجها وإمدادها"، بما في ذلك من خلال النقل الطوعي لتقنيات الإنتاج بشروط متفق عليها بشكل متبادل.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
    © Sputnik . Evgueniy Batov
    بوتين: بإمكان منظمة الصحة العالمية الإسراع في تسجيل اللقاحات ضد فيروس كورونا
    وبالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ قرار بمواصلة العمل على "تسهيل تجارة اللقاحات ضد فيروس كورونا"، وكذلك الأدوية الأساسية الأخرى.

    وأضاف البيان: "يتم الخفض الطوعي لتكلفة اللقاحات ضد فيروس كورونا وسلع صحية أساسية ذات صلة".

    وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال كلمته في قمة افتراضية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، عن موافقته التامة مع زملائه في المنظمة بشأن ضرورة المضي قدمًا في تجاوز الجائحة من خلال بذل جهود جماعية، مؤكدًا دعم روسيا لمشروع البيان الختامي للقمة الذي يبدى السعي المشترك لدول المنتدى لمواصلة تعاونها في هذا الصدد.

    وأقر الرئيس الروسي بأن الوضع الوبائي في العالم لا يزال صعبا، مضيفًا: "ليس هناك أي دولة تحظى بالحصانة من خطر وقوع جولات تفشى جديدة لفيروس كورونا وانتشار سلالاتها الجديدة الأكثر خطورة، ولم يتم حل مسألة التوزيع العادل لمعدات الفحص واللقاحات والأدوية ووسائل الحماية حتى الآن".

    ونوه بوتين بأن روسيا طورت وبدأت باستخدام أربعة لقاحات آمنة وفعالة ضد الفيروس التاجي، لافتا إلى أن نحو 70 دولة في العالم أكدت الجودة العالية للقاح "سبوتنيك - V" الروسي وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم" من خلال اعتماد هذا العقار رسميا في أراضيها.

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