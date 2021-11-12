ماكرون: 300 من المرتزقة الأجانب يغادون ليبيا خلال أسابيع "حاسمة"

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرن، اليوم الجمعة، إن 300 من المرتزقة الأجانب قد يغادون ليبيا خلال الأسابيع المقبلة، واصفا تلك الفترة القادمة بـ"الحاسمة".

وقال ماكرون في تصريحات نقلتها "رويترز" إن "الأسابيع الستة القادمة حاسمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في باريس بشأن الانتخابات والقوات الأجنبية".

وبين ماكرون أنه في الأسابيع المقبلة، سيخرج من ليبيا "300 من المرتزقة".

يتبع...