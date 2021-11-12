الصحة العالمية: سكان تيغراي يموتون بسبب نقص الغذاء والدواء نتيجة الحصار

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن إقليم تيغراي الذي مزقته الحرب في إثيوبيا يخضع لـ"حصار فعلي"، محذرا من أن سكانه يموتون جوعا وبسبب نقص الأدوية.

وفي تصريحات للصحفيين في مقر المنظمة في جنيف، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وهو نفسه من منطقة تيغراي الواقعة في شمال إثيوبيا: "يموت الناس بسبب نقص الإمدادات"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية لا تستطيع إرسال الإمدادات والأدوية إلى تيغراي لأنها تحت "الحصار المنظم"، على حد تعبيره.

وأوضح أن المساعدة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الأخرى إلى المنطقة تضاءلت إلى "لا شيء تقريبا"، في ظل الوضع الحالي.

وختم بالقول: "لذا لا دواء، الناس يموتون، ولا طعام، الناس يتضرعون جوعا، ولا اتصالات. إنهم معزولون عن بقية العالم، لا وقود ولا نقود".

تشهد إثيوبيا حربا ضارية منذ عام بين الحكومة المركزية برئاسة آبي أحمد، وجبهة تحرير تيغراي التي كانت تحكم الإقليم الشمالي، بعدما اتهمتها أديس أبابا بالاعتداء على وحدات الجيش وسرقة معداتها.

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