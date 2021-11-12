الأمم المتحدة تحث الدول على عدم اعتبار اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية تهديدا

حث نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة، على خلفية خطط بعض الدول لإرسال أفراد عسكريين إلى الحدود البولندية البيلاروسية، على عدم اعتبار اللاجئين تهديدًا.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حق للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك خطط لإرسال قوات إضافية إلى الحدود بين بولندا وبيلاروس : "من الحق السيادي لكل دولة تحديد كيفية تعاملها مع الوضع على حدودها. لكن أريد أن أقول إنه لا يمكنك تصور مجموعة من الناس، خاصة عندما ترى أنهم ليسوا قوة عسكرية - إنهم مجموعة من الجياع والمتعبين والمحتاجين ... لا ينبغي أن ينظر إليهم على أنهم تهديد ونحن نحث الجميع على عدم النظر إليهم على هذا النحو".

هذا وتوجه آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، نحو الحدود البولندية مع بيلاروس، في محاولة لاجتياز الحدود؛ فيما قامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.

واتّهمت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك أصدرته، أمس الخميس، بيلاروس بممارسة "استغلال منظّم للبشر" على حدودها مع بولندا بهدف "زعزعة استقرار الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".