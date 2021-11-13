بايدن يعرب عن قلقه إزاء الوضع على الحدود البيلاروسية

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقه إزاء الوضع القائم على الحدود البيلاروسية-البولندية، بحسب ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".

واشنطن – سبوتنيك. وبحسب الوكالة، قال بايدن رداً على سؤال الصحفيين كيف يقيّم الوضع مع اللاجئين على الحدود: "هذا يدعو لقلق شديد. لقد أخبرنا روسيا بأننا قلقون. وأخبرنا بيلاروس أيضاً بأننا قلقون".

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، منذ يوم الاثنين، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

وقد اعتبرت وزارة الدفاع البيلاروسية، ما قامت به بولندا من نشر هذه القوات نشاطا عسكريا كبيرا؛ مشيرة إلى أن مينسك لم تتلق إخطارا من وارسو، في هذا الشأن.

كما أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن قلقهما إزاء أوضاع المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

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