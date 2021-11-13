مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي خطف المواطن الروسي دوبنيكوف

أعلن محامي المواطن الروسي دينيس دوبنيكوف المحتجز في هولندا، أركادي بوخ، أن مكتب التحقيقات الفدرالي عملياً قام بخطف المواطن الروسي، حيث تم احتجازه في هولندا.

واشنطن – سبوتنيك. وقال بوخ لوكالة "سبوتنيك": "المكسيك لم تسمح له بالدخول. الهيئات الأمنية الأميركية أدخلته إلى الطائرة المتجهة إلى هولندا ودفعت سعر تذكرته. أي عملياً خطفوه".

ورداً على طلب تحديد الهيئة التي يحدث عنها، أوضح المحامي أنه مكتب التحقيقات الفدرالي، مشيراً إلى أن الحادث وقع في 2 تشرين الثاني/نوفمبر.

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