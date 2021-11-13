الشرطة البولندية تعثر على جثة شاب سوري بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا

أعلنت الشرطة البولندية، اليوم السبت، أنها عثرت على جثة شاب سوري في بولندا بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا.

وقالت الشرطة على تويتر: "أمس الجمعة، تم العثور على جثة شاب سوري في إحدى الغابات بقرية وولكا تيريتشوفسكا القريبة من الحدود".

Wczoraj w lasach, niedaleko granicy, pod Wólką Terechowską, odnalezione zostały zwłoki młodego mężczyzny narodowości syryjskiej. Przeprowadzone w miejscu odnalezienia ciała czynności, nie pozwoliły na jednoznaczne ustalenie przyczyny śmierci. pic.twitter.com/RhlADj0IdD — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 13, 2021

وأضافت الشرطة أن "الأحداث التي جرت في المكان الذي عُثر فيه على الجثة لم تسمح بتحديد سبب الوفاة بشكل مؤكد".

يشار إلى أن قرية "وولكا تيريتشوفسكا" تقع في إطار محافظة بودلاسكا شمال شرقي بولندا، بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا.

يذكر أن مدير الوكالة الأوروبية لحماية الحدود "فرونتكس"، فابريس ليجيري، كان قد صرح أمس الجمعة أن على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا لمواجهة زيادة في أعداد المهاجرين إليه، حيث من المقرر أن يستمر وصول الكثيرين من الشرق الأوسط عبر بيلاروسيا لفترة طويلة.

وبدوره، أكد المندوب الدائم لبيلاروسيا لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، أمس أن الوضع متوتر على حدود بيلاروسيا، حيث تقوم الدول المجاورة بحشد المعدات العسكرية قبالة الحدود؛ لافتا إلى أن أي خطأ قد يؤدي إلى عواقب مأساوية.

كما حذرت بولندا، الأربعاء الماضي، بيلاروسيا بإغلاق حركة عبور الحدود معها بشكل كامل.

ويأتي ذلك على خلفية توجه آلاف المهاجرين، نحو الحدود البولندية مع بيلاروسيا، يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود؛ فيما قامت بولندا بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.

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