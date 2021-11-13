بوتين: الموقف من المهاجرين لا يتناسب مع النزعة الإنسانية المعلنة في الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الموقف تجاه المهاجرين على الحدود البولندية، كالضرب وصفارات الإنذار وإطلاق النار فوق رؤوسهم، لا يتناسب مع القيم الإنسانية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي.

وقال بوتين في مقابلة على موقع روسيا 24: "طوال الوقت كنا نسمع أن القضايا الإنسانية يجب أن تظل في المقدمة. ولكن عندما يقوم حرس الحدود البولنديون وممثلو القوات المسلحة بضرب هؤلاء المهاجرين المحتملين، والجيش يطلق النار فوق رؤوسهم، وصفارات الإنذار تطلق في الليل والأضواء في أماكنهم حيث الأطفال والنساء في الأشهر الأخيرة من الحمل - بطريقة ما هذا لا يتناسب مع الأفكار الإنسانية، التي من المفترض أنها تكمن وراء السياسة الكاملة لجيراننا الغربيين".

وأضاف: "أود أن يعرف الجميع، نحن (روسيا) لا علاقة لنا بأزمة المهاجرين.. إنهم يواصلون محاولة تحميلنا بعض المسؤولية في أي مناسبة وفي بعض الأحيان دون مناسبة".

وأضاف أن "شركات الطيران لدينا لا تنقلهم (المهاجرين)، ولا تقوم شركة واحدة بذلك".

وأوضح أنه "يجب إيجاد الحل لإرضاء بيلاروسيا والدول الأوروبية، بما في ذلك بولندا وألمانيا ودول أخرى لأن أنظمة الرعاية الاجتماعية لديها في الواقع تحت ضغط".

وأعرب بوتين عن أمله في أن "يساعد الاتصال المباشر بين قيادة بيلاروس والدول الأوروبية الكبرى في حل هذه المشاكل".