محكمة عسكرية تقضي بإعدام جنديين روانديين بتهمة قتل 7 صوماليين في أغسطس

حكم بالإعدام على جنديين روانديين تابعين لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وبالسجن على آخرين، بتهمة قتل مواطنين صوماليين قبل ثلاثة أشهر.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الصومالي عن وزير العدل، عبد القادر محمد نور، أن محكمة عسكرية في مقديشو حكمت على 2 من المجندين الأوغنديين بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن 39 عامًا بعد إدانتهم بقتل 7 مدنيين صوماليين أبرياء في قرية غولوين في أغسطس/آب 2021.

وكان مجلس التحقيق الذي شكلته بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) للتحقيق في مزاعم وقوع خسائر في صفوف المدنيين في غولوين في 10 أغسطس 2021، أن سبعة مدنيين صوماليين قتلوا على يد أفراد من قوة البعثة، وأن سلوك الأفراد المتورطين انتهك قواعد الاشتباك الخاصة بها.

وكان المجلس قد أكد أن أحد جنود بعثة الاتحاد الأفريقي قتل وأصيب آخر بجروح بطلقات نارية في تبادل لإطلاق النار مع عناصر من حركة "الشباب" (المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في نفس يوم الحادث. وأعلنت البعثة "المسؤولية الكاملة عن الأعمال غير القانونية لأفرادها".

وأعلنت البعثة في وقت سابق أن حكومة جمهورية أوغندا ، بصفتها دولة مساهمة بقوات ينتمي إليها الجنود المتورطون، شكلت محكمة عسكرية لمحاكمة الجنود الضالين. وستنعقد المحكمة العسكرية وتدير إجراءاتها في الصومال.