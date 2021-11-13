مواطن أمريكي يقر بإحضاره زجاجات مولوتوف وأسلحة نارية في هجوم الكابيتول

أقر رجل من ولاية ألاباما الأمريكية بالتهم التي وجهت إليه بحمل أسلحة خلال حادث اقتحام مبنى ‏الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.‏

وكان لوني كوفمان (71 عاما) اعتقل خلال أحداث 6 يناير بعد أن عثرت الشرطة على عدة بنادق وأجهزة حارقة في شاحنته الصغيرة بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي، وفقا صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

واعترف كوفمان بالذنب في تهمتين اتحاديتين تتعلقان بحيازة أسلحة نارية غير مسجلة، وهي زجاجات مولوتوف عُثر عليها في السيارة ومنزله.

وأخبر لوني كوفمان، وهو محتجز منذ اعتقاله في 6 يناير، قاضي المحكمة أنه لم يكن ينوي تفجير أي شيء في ذلك اليوم.

وأضاف ممثلو الادعاء أن كوفمان أقر أيضا بأنه مذنب في حمل مسدس دون ترخيص في محكمة مقاطعة كولومبيا.

وحدد قاض الحكم على لوني كوفمان في الأول من شهر أبريل/ نيسان 2022، وقد تصل عقوبته إلى السجن من 36 إلى 47 شهرا.

وفي 6 يناير الماضي، اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، من أجل منع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، لكنها محاولة باءت بالفشل.