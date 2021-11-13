لوكاشينكو يأمر الجيش بتوزيع الطعام على أطفال المهاجرين المتواجدين على الحدود مع بولندا

أمر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الجيش بنصب خيام بالقرب من مخيم مؤقت للمهاجرين على الحدود مع بولندا، من أجل توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية، في وقت تنشأ أزمة على الحدود مع بولندا بسبب تدفق المهاجرين وسط اتهامات لمينسك بتدبيرها.

مينسك - سبوتنيك. وذكرت قناة "بول بيرفوغو" على تيليغرام، اليوم السبت، أن لوكاشينكو أعطى أوامره بشأن إنشاء هذه الخيام لتنظيم توزيع المساعدات الإنسانية بين المهاجرين على الحدود وإطعام الأطفال، موضحة أن المسؤولين عن المهمة بدؤوا بالفعل في العمل.

والخميس الماضي، عرض لوكاشينكو نقل أطفال المهاجرين إلى المراكز الصحية، لكن الآباء أعربوا عن رفضهم ترك أبنائهم بعيدا عنهم، وطلبوا مساعدتهم بشكل مباشر على الحدود، وفقا للقناة البيلاروسية.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وضع الأطفال على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا مؤسف.

يذكر أن مدير الوكالة الأوروبية لحماية الحدود "فرونتكس"، فابريس ليجيري، كان قد صرح أمس الجمعة بأن على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا لمواجهة زيادة في أعداد المهاجرين إليه، حيث من المقرر أن يستمر وصول الكثيرين من الشرق الأوسط عبر بيلاروسيا لفترة طويلة.

وبدوره، أكد المندوب الدائم لبيلاروسيا لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، أمس أن الوضع متوتر على حدود بيلاروسيا، حيث تقوم الدول المجاورة بحشد المعدات العسكرية قبالة الحدود؛ لافتا إلى أن أي خطأ قد يؤدي إلى عواقب مأساوية.

كما حذرت بولندا، الأربعاء الماضي، بيلاروسيا بإغلاق حركة عبور الحدود معها بشكل كامل.

ويأتي ذلك على خلفية توجه آلاف المهاجرين، نحو الحدود البولندية مع بيلاروسيا، يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود؛ فيما قامت بولندا بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.

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